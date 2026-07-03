Calciomercato Lazio | Gila, spunta anche il Milan: il piano dei rossoneri

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Il Milan, come anticipato ieri da Gianluca Di Marzio, ha messo gli occhi su Gila. L’idea, si legge sul Corriere dello Sport, è avanzata prepotentemente nelle ultime ore, ma non è certo un nome nuovo in casa rossonera. Lo spagnolo era stato accostato al club meneghino già verso la fine della stagione quando in panchina c’era ancora Allegri che ora lo vorrebbe al Napoli. La concorrenza però, si è allargata. Ci sarebbe anche l’Atalanta di Sarri.

I rossoneri vedono nel centrale biancoceleste il piano b, nel caso in cui non dovessero riuscire ad arrivare a Inacio. Il portoghese si trova appiccicata addosso un'etichetta da quaranta milioni, piace moltissimo ad Amorim ed è in pole posizione per rinforzare la retroguardia. Il giocatore si sarebbe convinto al trasferimento, ma il nodo resta l’aspetto economico col club lusitano che non è intenzionato ad abbassare le pretese.

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