Briga presenta "Pioverà": la sua canzone dedicata alla Lazio

02.07.2026 22:59 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Briga presenta "Pioverà": la sua canzone dedicata alla Lazio

Non poteva mancare Mattia Briga sul palco della manifestazione dei tifosi a Piazza Ankara. Il cantautore si è esibito portando sul palco alcuni brani della sua discografia e con l'occasione, ha presentato in anteprima un nuovo pezzo che s'intitola "Pioverà". Il brano, ha raccontato l'artista, è stato scritto pensando alla Lazio in memoria di Re Cecconi, Paparelli e Gabriele Sandri

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