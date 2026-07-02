Briga presenta "Pioverà": la sua canzone dedicata alla Lazio
02.07.2026 22:59 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Non poteva mancare Mattia Briga sul palco della manifestazione dei tifosi a Piazza Ankara. Il cantautore si è esibito portando sul palco alcuni brani della sua discografia e con l'occasione, ha presentato in anteprima un nuovo pezzo che s'intitola "Pioverà". Il brano, ha raccontato l'artista, è stato scritto pensando alla Lazio in memoria di Re Cecconi, Paparelli e Gabriele Sandri.
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