Trepy, il calciatore del Cagliari in terapia intensiva: ha rischiato di annegare
17.08.2026 11:10 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Sono momenti di grande apprensione per il calciatore del Cagliari Yeal Trepy. Il giocatore al momento si trova infatti in terapia intensiva all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina in una villa in Costa Smeralda. Secondo una prima ricostruzione l’incidente sarebbe avvenuto... <<< TREPY >>>
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