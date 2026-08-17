NEWS | Cinema in lutto, è morta Hayden Panettiere: star di 'Heroes' e 'Nashville'
17.08.2026 10:10 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Lutto nel mono del cinema per la scomparsa di Hayden Panettiere, attrice statunitense celebre per i ruoli interpretati nelle serie tv “Heroes” e “Nashville”. Ad annunciare la scomparsa dell’attrice, a soli 36 anni, è stata ABC News. Il padre di Hayden in una nota ha dichiarato: “È con profonda tristezza che annunciamo... <<< HAYDEN PANETTIERE >>>
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