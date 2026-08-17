Belahyane, no all’addio alla Lazio: solo una destinazione può fargli cambiare idea
17.08.2026 11:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Nessuna intenzione di lasciare la Lazio nonostante il poco spazio trovato finora. Reda Belahyane ha le idee chiare e sembra volersi giocarsi le proprie carte a Formello.
Come riporta infatti l’edizione odierna del Messaggero il centrocampista rimane freddo di fronte alle piste dalla Turchia e dall’Arabia Saudita, preferendo rimanere alla Lazio.
Uno scenario potrebbe però far cambiare idea a Belahyane, riporta ancora il quotidiano: il centrocampista prenderebbe infatti in considerazione la possibilità di lasciare la Lazio qualora dovessero arrivare proposte dalla Francia.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.