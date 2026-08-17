Lazio - Mantova, Dia sbaglia tutto: le pagelle dei quotidiani non perdonano
17.08.2026 11:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Errori in difesa, errori in mezzo al campo, errori in attacco. Non si salva praticamente nessuno nella gara che ha visto la Lazio venire eliminata dal Mantova in Coppa Italia. Tra i peggiori in campo ancora una volta Boulaye Dia, che sbaglia una clamorosa chance a inizio gara e non riesce mai a pungere per il resto del match. Di seguito le pagelle dei quotidiani.
CORRIERE DELLO SPORT - Dia 4.5
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Dia 4
IL MESSAGGERO - Dia 4
CORRIERE DELLA SERA - Dia 4.5
TUTTOSPORT - Dia 5.5
IL TEMPO - Dia 4
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.