Il Corriere dello Sport: ”Lotito, muoviti! Lazio eliminata dal Mantova”
17.08.2026 08:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Eliminata ai trentaduesimi di Coppa Italia come non accadeva da oltre sessant’anni. La Lazio inizia la stagione come peggio non poteva e la prima pagina del Corriere dello Sport lo sottolinea: “Adesso Compra. Figuraccia in Coppa Italia: sbattuti fuori (0-2) da un club di Serie B” si legge nell’occhiello.
E, ancora: “Lotito, muoviti! Lazio eliminata dal Mantova” è il titolo in prima pagina del quotidiano diretto da Zazzaroni.
Quindi il sommario: “Un palo di Dele-Bashiru, poi solo errori e disordine. Squadra indebolita: difesa fragile e ruoli scoperti. Gattuso: ‘Una batosta, bisogna chiedere scusa’. Romagnoli e Tavares in partenza. Icardi, si tratta”. Di seguito la prima pagina completa.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.