IL TABELLINO di Lazio-Mantova 0-2

16.08.2026 23:15 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
IL TABELLINO di Lazio-Mantova 0-2
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Coppa Italia Frecciarossa | Trentaduesimi di finale

Domenica 16 agosto 2026, ore 21:15

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO-MANTOVA 0-1 (75' Ruocco, 90'+5' Cajazzo)

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Doekhi, Provstgaard, Pedraza (62' Pellegrini); Dele-Bashiru (71' Dele-Bashiru), Rovella (80' Belahyane), Taylor; Cancellieri (80' Noslin), Dia (71' Ratkov), Zaccagni. 

A disp.: Motta, Renzetti, Galassi, Floriani M., Przyborek, Lazzari, R. Bordon, Serra, Farcomeni.  

All.: Gennaro Gattuso

MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Tomasevic (56' Meroni), Cella, Catellini; Silva (56' Cajazzo), Trimboli, Ignacchiti (74' Longonda), Benaissa (85' Wieser); Ilie (56' Bragantini), Ruocco; Gliozzi. 

A disp.: Gemello, Gasparini, Bayou, Keita, Paoletti, Marai, Banna, Chinetti. 

All.: Francesco Modesto

Arbitro: ﻿Giuseppe Mucera (sez. Palermo); Assistenti: Cortese - Gentile; IV ufficiale: Guida; V.A.R.: Camplone; A.V.A.R.: Giua.

NOTE. Ammoniti: 22' Tomasevic (M), 25' Rovella (L), Dele-Bashiru (L), 79' Cancellieri (L)

Recupero: 3' pt, 6' st

Elena Bravetti
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.