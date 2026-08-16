IL TABELLINO di Lazio-Mantova 0-2
Coppa Italia Frecciarossa | Trentaduesimi di finale
Domenica 16 agosto 2026, ore 21:15
Stadio Olimpico, Roma
LAZIO-MANTOVA 0-1 (75' Ruocco, 90'+5' Cajazzo)
LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Doekhi, Provstgaard, Pedraza (62' Pellegrini); Dele-Bashiru (71' Dele-Bashiru), Rovella (80' Belahyane), Taylor; Cancellieri (80' Noslin), Dia (71' Ratkov), Zaccagni.
A disp.: Motta, Renzetti, Galassi, Floriani M., Przyborek, Lazzari, R. Bordon, Serra, Farcomeni.
All.: Gennaro Gattuso
MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Tomasevic (56' Meroni), Cella, Catellini; Silva (56' Cajazzo), Trimboli, Ignacchiti (74' Longonda), Benaissa (85' Wieser); Ilie (56' Bragantini), Ruocco; Gliozzi.
A disp.: Gemello, Gasparini, Bayou, Keita, Paoletti, Marai, Banna, Chinetti.
All.: Francesco Modesto
Arbitro: Giuseppe Mucera (sez. Palermo); Assistenti: Cortese - Gentile; IV ufficiale: Guida; V.A.R.: Camplone; A.V.A.R.: Giua.
NOTE. Ammoniti: 22' Tomasevic (M), 25' Rovella (L), Dele-Bashiru (L), 79' Cancellieri (L)
Recupero: 3' pt, 6' st