Lady Zaccagni, il post per Mattia: "Capitano, sempre al tuo fianco" - FT

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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A qualche ora dall'inizio del primo impegno ufficiale della Lazio, la sfida di Coppa Italia contro il Mantova, Chiara Nasti, la moglie di Zaccagni, ha voluto dedicare un pensiero a Mattia. Condivisa l'immagine della maglia numero 10 ancora appena all'interno degli spogliatoi dell'Olimpico, ha aggiunto: "In bocca al lupo Capitano. Che sia una stagione piena di soddisfazioni, emozioni e traguardi. Sempre al tuo fianco".