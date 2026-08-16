Lady Zaccagni, il post per Mattia: "Capitano, sempre al tuo fianco" - FT
16.08.2026 21:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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A qualche ora dall'inizio del primo impegno ufficiale della Lazio, la sfida di Coppa Italia contro il Mantova, Chiara Nasti, la moglie di Zaccagni, ha voluto dedicare un pensiero a Mattia. Condivisa l'immagine della maglia numero 10 ancora appena all'interno degli spogliatoi dell'Olimpico, ha aggiunto: "In bocca al lupo Capitano. Che sia una stagione piena di soddisfazioni, emozioni e traguardi. Sempre al tuo fianco".
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.