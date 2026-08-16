Lazio - Mantova, Isaksen in tribuna per sostenere i compagni. Ma non è solo

È in corso il primo tempo di Lazio - Mantova all'Olimpico, la sfida è valida per i trentaduesimi di Coppa Italia. Diversi i giocatori non convocati da Gattuso per l'incontro e tra questi, Isaksen, Artistico e Romagnoli. Il difensore è in panchina col resto della squadra, è un modo per sostenere i compagni più da vicino, mentre il danese è in tribuna. Sta ancora recuperando dall'intervento per curare la pubalgia.

Insieme a lui, anche l'attaccante e il portiere bulgaro, Umut Bekirov. Il sedicenne, acquistato dai capitolini lo scorso luglio, è considerato un giocatore di grande prospettiva e sta prendendo parte agli allenamenti con la prima squadra.

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