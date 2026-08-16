Lazio - Mantova, le formazioni ufficiali: la scelta su Frattesi. C'è Cancellieri
16.08.2026 20:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Coppa Italia, trentaduesimi di finale
Stadio Olimpico, Roma
Domenica 16 agosto 2026, ore 21:15
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI LAZIO - MANTOVA
LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Dele-Bashiru, Rovella, Taylor; Cancellieri, Dia, Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, R. Bordon, Pellegrini, Lazzari, Floriani Mussolini, Frattesi, Belahyane, Przyborek, Farcomeni, Noslin, Serra, Ratkov. All.: Gattuso.
MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Tomasevic, Cella, Castellini; Silva, Trimboli, Ignacchiti, Benaissa; Ilie, Ruocco; Gliozzi. All.: Modesto.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.