Lazio - Mantova, Zaccagni a Mediaset: "Daremo il massimo per i tifosi"

A pochi minuti dall'inizio di Lazio - Mantova, gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni è intervenuto ai microfoni di Mediaset. Di seguito le sue parole.

"Siamo contenti, siamo partiti con l'energia giusta, siamo contenti del mister e lui di noi. Questo è l'importante, stiamo lavorando bene. Conosciamo tutti il mister, ci ha trasmesso energia e serenità. Riconquistare l'ambiente? Cercheremo di dare il massimo".