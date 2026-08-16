Lazio - Mantova, Zaccagni a Mediaset: "Daremo il massimo per i tifosi"

16.08.2026 20:50 di  Simone Locusta   vedi letture
Lazio - Mantova, Zaccagni a Mediaset: "Daremo il massimo per i tifosi"

A pochi minuti dall'inizio di Lazio - Mantova, gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni è intervenuto ai microfoni di Mediaset. Di seguito le sue parole.

"Siamo contenti, siamo partiti con l'energia giusta, siamo contenti del mister e lui di noi. Questo è l'importante, stiamo lavorando bene. Conosciamo tutti il mister, ci ha trasmesso energia e serenità. Riconquistare l'ambiente? Cercheremo di dare il massimo".

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.