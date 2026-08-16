Mantova, Modesto: “Noi bravi ma rigiocandola vincerebbe sempre la Lazio. Con Gattuso…”

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Al termine della gara che ha visto il suo Mantova eliminare la Lazio di Gattuso è intervenuto in conferenza stampa l’allenatore dei lombardi Francesco Modesto. Queste le sue parole: “Siamo contenti perché sapevamo che tipo di avversario avremmo affrontato. Ci sono state difficoltà nella gara, hanno avuto tante situazioni per segnarci ma mi è piaciuto lo spirito della squadra. Sono contento per la cornice di tifosi che anche oggi ci ha seguiti: per loro è una gioia immensa, cresce l’entusiasmo. Ci siamo guadagnati bene il passaggio del turno ma il nostro campionato inizia sabato e dobbiamo capire che dobbiamo subito ripartire e lavorare”.

“Queste gare ti danno stimolo. Venire a giocare all’Olimpico contro la Lazio, squadra di livello arrivata in finale lo scorso anno e con giocatori che spingono al massimo, significa dover essere pronti anche a livello fisico. Siamo stati bravi a fare blocco basso pur correndo qualche rischio, ma mi porto dietro l’atteggiamento. Ho dovuto impiegare ragazzi fuori ruolo, ma nell’esigenza l’allenatore deve capire chi può farlo e chi no. Oggi sono stato fortunato forse, ma va bene così. I ragazzi sono talmente disponibili che mi danno sempre tutto a prescindere da dove li schiero. I due che sono fuori hanno infortuni lunghi, qualcosa per riempire la rosa serve”.

“Stimo Gattuso come allenatore e come persona. Siamo entrambi calabresi, ha fatto la storia del calcio e continua a farla da allenatore preparato. Non ci vedevamo da tanto, ci siamo salutati. Ma oggi sono stato fortunato: se la rigiochiamo la vincono loro, hanno avuto occasioni e noi siamo stati bravi a sfruttare le nostre. La verità è che gli episodi condizionano le partite e ti portano a fare vittorie importanti. Ma Rino lo stimo tantissimo”.