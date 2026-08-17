Mantova, Bardi in conferenza: "Non capita tutti i giorni di battere la Lazio"

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© foto di Federico Serra

In conferenza stampa, per parlare della vittoria contro la Lazio, è intervenuto Bardi. Queste le sue considerazioni: “È sempre una bella emozione giocare qua, quando giocavo non ho mai fatto risultato. È la prima volta, giocavo anche titolare. È una bella soddisfazione per tutti, chiaramente dobbiamo rimanere umili. Per noi la cosa importante è il campionato. Affrontavamo una squadra forte, siamo stati bravi a crederci sempre”.

"Da quando sono qui a gennaio, ho trovato un gruppo con valori che ci ha permesso di fare qualcosa di straordinario. Stasera ci godiamo la vittoria, sabato inizia il nostro campionato. Chiaramente ho un ricordo speciale di Palermo, sono stati cinque mesi intensi. Ho tanti amici li, gli auguro il meglio per la partita di Coppa Italia”.

“Non capita tutti i giorni che una squadra di Serie B possa espugnare l’Olimpico e la Lazio. Ce la porteremo per tanto tempo ma, chiedo scusa, per noi la partita più importante è quella di sabato a Carrara. Affrontiamo una squadra che ha fatto cose importanti, andiamo lì per cercare di imporre il nostro gioco. Affronteremo la settimana con uno spiritico diverso grazie a questa vittoria, ma per noi sarà un banco di prova molto importante”.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

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