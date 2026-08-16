Lazio - Mantova, un altro esordio all'Olimpico: è il momento di Frattesi

È in corso il secondo tempo di Lazio - Mantova all'Olimpico e Gattuso ha deciso di fare qualche cambio chiamando dalla panchina Frattesi. Il centrocampista, arrivato venerdì nella Capitale, è stato subito chiamato in causa dal tecnico biancoceleste che ha deciso di concedergli spazio e fiducia negli ultimi venti minuti di partita. Dopo Pedraza e Doekhi, presenti nell'undici iniziale, ha debuttato anche l'ex Inter.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE