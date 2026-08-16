Lazio - Mantova, Gattuso in conferenza: seguila live su Lalaziosiamonoi.it
16.08.2026 23:13 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
La Lazio esce sconfitta dalla sfida contro il Mantova, eliminata dai lombardi ai trentaduesimi di Coppa Italia. A decidere il match sono stati i gol di Ruocco e Cajazzo. Un debutto infelice per Gattuso, alla sua prima ufficiale sulla panchina biancoceleste. Il tecnico interverrà in conferenza stampa per analizzare la sfida.
Seguono aggiornamenti...