Lazio - Mantova, Gattuso in conferenza: seguila live su Lalaziosiamonoi.it

16.08.2026 23:13 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
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La Lazio esce sconfitta dalla sfida contro il Mantova, eliminata dai lombardi ai trentaduesimi di Coppa Italia. A decidere il match sono stati i gol di Ruocco e Cajazzo. Un debutto infelice per Gattuso, alla sua prima ufficiale sulla panchina biancoceleste. Il tecnico interverrà in conferenza stampa per analizzare la sfida.

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