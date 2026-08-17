Lazio, la difesa preoccupa Gattuso: "Mi fa rabbia che..."

La difesa è stata uno degli argomenti trattati da Gattuso in conerenza stampa, il tecnico ha palesato le sue preoccupazioni per il rendimentod della retroguardia: "Difesa? La roba che mi preoccupa e che mi ha fatto arrabbiare di più è che nel primo tempo abbiamo fatto 6/7 rincorre da 70 metri. Nel secondo tempo, sia con Doekhi sia con Provstgaard arrivavamo sempre in seconda battuta. Quando fai queste corse qua subentra che quando hai la palla hai il fiatone, cominciamo a essere sporchi. Nel secondo tempo non ricordo ripartenza, eravamo anche messi bene quando abbiamo preso gol. Nel secondo tempo eravamo presenti nella loro metà campo, la cosa che mi preoccupa e che mi fa arrabbiare è questa: sappiamo che stiamo lavorando, ma alla prima difficoltà abbiamo avuto paura”.

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