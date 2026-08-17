Lazio - Mantova, esordio da dimenticare per Pedraza: le pagelle dei quotidiani

17.08.2026 09:15 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio - Mantova, esordio da dimenticare per Pedraza: le pagelle dei quotidiani

RASSEGNA STAMPA - Tutto un altro Pedraza rispetto a quello visto nel precampionato. Non un esordio indimenticabile per il terzino della Lazio, impreciso negli appoggi e spesso in ritardo nella gara contro il Mantova che ha visto i biancocelesti salutare subito la Coppa Italia. Errori che non sono passati inosservati agli occhi dei quotidiani. Queste le sue pagelle.

CORRIERE DELLO SPORT - Pedraza 5.5

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Pedraza 4.5

IL MESSAGGERO - Pedraza 5

CORRIERE DELLA SERA - Pedraza 5

TUTTOSPORT - Pedraza 6

IL TEMPO - Pedraza 5

Michele Cerrotta
autore
Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.