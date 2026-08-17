Lazio, dal silenzio dell’Olimpico all’esodo di Bologna: i tifosi rispondono presente

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RASSEGNA STAMPA - Circa 2000 tifosi del Mantova hanno raggiunto lo stadio Olimpico in occasione della gara della propria squadra contro la Lazio. Più o meno la metà dei tifosi biancocelesti presenti allo stadio: i 5528 spettatori totali a un quarto d’ora dall’inizio del match sono diventati 6286 pochi minuti dopo il fischio d’inizio come vi abbiamo raccontato ieri sera.

Una differenza che non cambia il concetto: gli spalti dell’Olimpico hanno fotografato in tutto e per tutto la frattura tra tifoseria e società. Come annunciato, dopo i bagni di folla di Ascoli e Frosinone l’Olimpico è rimasto deserto. Sarà invece ben diverso lo scenario a Bologna lunedì 24 agosto per l’esordio in campionato.

Come riporta oggi il Corriere dello Sport, infatti, sono subito andati esauriti i 2480 biglietti messi a disposizione per il settore ospiti di Bologna. I tifosi biancocelesti rispondono così ancora una volta presente e ribadiscono un concetto chiave: lontani dall’Olimpico, non dalla Lazio.