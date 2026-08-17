Lazio, Ratkov cambia idea: l’addio ora si fa più probabile

17.08.2026 10:00 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, Ratkov cambia idea: l’addio ora si fa più probabile

RASSEGNA STAMPA - Cambio di programma per Petar Ratkov. L’attaccante biancoceleste, che fino a pochi giorni fa sembrava ben deciso a giocarsi le sue chance a Formello, ora sembra disposto a prendere in considerazione l’idea di lasciare la Lazio.

Lo riporta l’edizione odierna del Messaggero, che spiega come il serbo avrebbe ormai aperto alla possibilità di lasciare Roma dopo sei mesi tutt’altro che indimenticabili, vista anche la poca considerazione che sembra avere Gattuso nei suoi confronti.

Su Ratkov rimane vivo l’interesse di alcune squadre di Bundesliga, che hanno bussato alla porta dell’entourage dell’ex Salisburgo. Le ultime due settimane di mercato saranno decisive per trovare sistemazione, con la Lazio che continuerà la caccia a un nuovo attaccante.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.