La Lazio perde contro il Mantova. Mentre Lotito è in vacanza a Cortina
17.08.2026 11:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Inizia malissimo la stagione della Lazio. Peggio di così era difficile, con la sconfitta contro il Mantova ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia, con la conseguente eliminazione dal torneo. In un Olimpico semivuoto, ma strapieno nel settore ospiti, la squadra di Gattuso ha perso 0-2 grazie alle reti di Ruocco e Cajazzo (nel finale a porta vuota).
In rappresentanza della società biancoceleste, sugli spalti c'era solo il direttore sportivo Fabiani (che ha parlato anche nel pre partita). Assente invece il presidente Lotito, che come riportato da Il Corriere dello Sport si trova attualmente in vacanza a Cortina, lontano da Formello e dalle vicende della Lazio.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.