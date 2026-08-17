Calciomercato Lazio | Lucca non scalda, il Sassuolo apre per Pinamonti: il punto

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RASSEGNA STAMPA - Continua a lavorare con Beppe Riso la Lazio per trovare il nuovo attaccante. È vero che la pista Icardi rimane viva, ma intanto i biancocelesti devono anche lavorare su altri nomi a due settimane dal gong del mercato.

Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, la Lazio ha incontrato nuovamente Riso nel pomeriggio che ha preceduto la gara contro il Mantova. Un’occasione in cui la dirigenza biancoceleste ha ribadito il poco gradimento per Lucca, lontano dalle caratteristiche richiesto da Gattuso, ma soprattutto un’occasione in cui sono arrivati importanti aggiornamenti su Pinamonti.

Da parte del Sassuolo, infatti, sarebbe arrivata l’apertura ad abbassare le pretese per lo stesso Pinamonti, a un anno dalla scadenza di contratto e al momento senza altre reali pretendenti oltre la Lazio. La trattativa con i neroverdi sembra quindi quella da monitorare con maggiore attenzione nelle ultime settimane di mercato.