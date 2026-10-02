Ex Lazio, Medieta spiega la verità sulla clausola anti Real Madrid

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

RASSEGNA STAMPA - Gaizka Mendieta è tornato indietro nel tempo nell’intervista concessa al Corriere dello Sport. L’ex calciatore ha raccontato gioie e dolori del suo passato, rivelando che qualche dettaglio. Si è parlato negli anni di una clausola presente nel suo contratto con la Lazio che evitasse il trasferimento al Real Madrid, ma non è andata esattamente così: “Non c’era nessuna clausola, ma sapevo che era vietato per il mio passato”.

Non vestì la maglia dei Blancos, ma quella del Barcellona dove: "Trovai un’altra rivoluzione. Calcisticamente è andata meglio, ma a fine anno vollero resettare”. Ai tempi c’erano Iniesta, Puyol e Xavi che muovevano i primi passi nel mondo del calcio che conta: “Erano speciali. Ma non potevo pensare che sarebbe stata la golden generation del nostro calcio. Come penso che nessuno lo credeva di Lamine, Cubarsì, Pedri e tutti gli altri”.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE