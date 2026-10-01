Inter, Bisseck cita la Lazio: "C'è un errore che non ho dimenticato..."

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A Trento è iniziato il Festival dello Sport. All'Auditorium di Santa Chiara si è tenuto il panel "Il gigante nerazzurro": protagonista il difensore dell'Inter Yann Bisseck, che ha parlato anche dei momenti più difficili che ha vissuto da quando si trova in Italia. E in uno di questi c'entra la Lazio. Di seguito le sue parole.

"Nella partita non hai tempo di pensare a qualcosa che è successo. Nessuno vuole fare errori, ma capita a tutti. Quando noi difensori sbagliamo è sempre gol. Per me la cosa più facile è dare la colpa a qualcun altro, ma solo nella mia testa eh! O ai tacchetti, all'erba. Quando giochi contro una squadra come il Real è meglio lasciare libera la testa, con me funziona benissimo. La teoria dei 5 secondi? Me l'ha insegnata il mio primo allenatore in Danimarca. In 5 secondi massimo devi dare la colpa a qualcos'altro, come i tacchetti. Se c'è un errore che mi è rimasto addosso per più di 5 secondi? Sì, uno. Quello contro la Lazio (il rigore causato nel 2-2 a San Siro del maggio 2025, ndr.). Se era rigore? (Bisseck fa una faccia dubbiosa e non risponde, ndr.)".

"Come me lo sono lasciato alle spalle? Non c'è altra cosa da fare, la stagione dopo stava arrivando così come la finale di Champions, dovevamo stare sul pezzo. Naturalmente ha fatto male. Avevamo fatto una buonissima gara. Ricordo sempre che ho fatto gol, perché mi dispiace per la mia squadra e i miei tifosi. Nel calcio e nella vita ci sono momenti che fanno male. Questo momento mi ha fatto però crescere di più. Non sono contento che sia accaduto, ma fra 10 anni spero di poter dire di essere cresciuto tanto".