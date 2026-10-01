Lazio, tra gli svincolati si valutano giovani scommesse in Sudamerica

RASSEGNA STAMPA - Tutte le attenzioni sono rivolte al mercato degli svincolati in casa Lazio. Il club biancoceleste, consapevole del concreto rischio di un blocco totale del mercato in inverno, sta studiando diversi profili per valutare eventualmente su quale puntare prima della comunicazione della Commissione sfruttando così l’ultimo slot a disposizione. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Messaggero il club starebbe valutando profili in varie zone del campo. Tra questi, anche alcune giovani scommesse in Sudamerica, tra cui Cesar Mino. Paraguaiano, è un esterno offensivo classe 2007 e andrà in scadenza a fine 2026 con il Club Olimpia.

autore Michele Cerrotta Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io. cerrottamichele