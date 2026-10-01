Lazio, Pedraza non convince: Gattuso lo conferma dietro nelle gerarchie

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RASSEGNA STAMPA - L'avventura di Alfonso Pedraza alla Lazio non è iniziata nel migliore dei modi, esattamente come il suo rapporto con Gattuso: come riporta l'edizione odierna del Messaggero, il tecnico biancoceleste, infatti, a margine della gara contro il Genoa all'Olimpico aveva dichiarato "Non mi piacciono le persone presuntuose".

Nell'ultima amichevole con l'Arezzo, l'ex Villareal non ha giocato una buona partita, al punto che nel secondo tempo è stato sostituito addirittura da Luca Pellegrini, attualmente fuori dalla lista per il campionato.

Non è escluso che quando Marusic recupererà possa diventare lui il sostituto di Tavares, soprattutto riscontrando la crescita di Floriani Mussolini per la fascia di destra. Sarebbe una bocciatura clamorosa per il parametro zero promesso sposo a gennaio e arrivato a Formello in estate ma Gattuso è stato chiaro: non si guarda in faccia a nessuno, in campo scende chi merita.