Lazio, lussazione alla spalla per Gudmundsson: le sue condizioni
30.09.2026 17:45 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Dopo l'infortunio rimediato con la maglia dell'Islanda, la Lazio ha reso note le condizioni di Albert Gudmundsson. Di seguito i dettagli a seguito degli accertamenti svolti dallo staff medico:
"Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che nella giornata odierna sono state valutate le condizioni di Albert Gudmundsson, appena rientrato dagli impegni con la sua Nazionale. Il jolly islandese ha riportato la lussazione dell’articolazione gleno-omerale destra, spontaneamente ridotta. Il giocatore completerà nella giornata di domani gli accertamenti e inizierà immediatamente il programma di recupero, con monitoraggio quotidiano".
autore
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.