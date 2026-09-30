"L'Italia è tornata": il gioco degli Azzurri è virale, Mancini si complimenta con i suoi

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"Complimenti ragazzi lo meritavate, bravi". Il ct Roberto Mancini ha mandato questo messaggio agli Azzurri, davanti a tutto il mondo. Ha sfruttato il proprio profilo Instagram per applaudire il lavoro del nuovo corso dell'Italia, ricondividendo un video che riassume le migliori giocate azzurre nell'ultima sfida di Nations League: la prestazione contro la Turchia sta facendo il giro del mondo, l'Italia ha giocato un bel calcio, ha vinto e convinto. In molti, all'estero, parlano con toni entusiasti (forse un po' troppo) del ritorno dell'Italia come tutto il mondo ha imparato a conoscerla.