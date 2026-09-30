Lazio | Tra investimenti e infortuni: non si scioglie il rebus Przyborek

RASSEGNA STAMPA - Un investimento da 5,4 milioni di euro e aspettative importanti. Adrian Przyborek, classe 2007 acquistato dalla Lazio lo scorso gennaio, non ha però ancora trovato continuità in prima squadra. Con Sarri ha raccolto appena 8 minuti nell'ultima giornata contro il Pisa all'Olimpico, mentre il primo assaggio in biancoceleste era arrivato ad aprile, nel derby Primavera di Formello.

Il polacco, ancora in fase di adattamento, come spiega il Corriere dello Sport sta facendo i conti anche con alcuni problemi muscolari che ne hanno rallentato la crescita. Ha faticato a sostenere i ritmi della preparazione e ha saltato l'amichevole con l'Arezzo per un risentimento all'adduttore. Assente anche nella trasferta di Venezia prima della sosta.

Gattuso, dopo la gara del Penzo, ha comunque confermato di credere nelle sue qualità: "È un ragazzo del 2007 molto interessante. Ha avuto un problema muscolare". Per Przyborek, dunque, il momento è ancora quello della crescita: l'investimento fatto dalla Lazio resta importante, ma servirà pazienza per permettergli di adattarsi ai ritmi del calcio italiano e conquistare spazio.