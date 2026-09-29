Italia, Raspadori lascia il ritiro. Mancini ha deciso: non sarà sostituito
Si ferma Giacomo Raspadori. L’attaccante dell’Atalanta non proseguirà il percorso con la Nazionale dopo l’infortunio rimediato nella gara di Bursa contro la Turchia. Il problema, accusato nella parte posteriore della coscia, è stato valutato attraverso gli esami strumentali svolti oggi.
Lo staff azzurro ha dato il via libera al giocatore per fare ritorno a Bergamo, dove potrà iniziare le terapie necessarie. Non ci sarà invece un nuovo ingresso nel gruppo: Mancini ha deciso di non chiamare un sostituto.
La rosa a disposizione del commissario tecnico scende così a 32 elementi in vista dei prossimi due impegni, prima a Parigi contro la Francia, venerdì, e poi a Bologna contro la Turchia, lunedì. A questi si aggiunge l’assenza di Zaniolo, già rientrato a casa dopo la partita con il Belgio a causa del riacutizzarsi di un problema muscolare a una coscia.