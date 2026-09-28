Lazio-Juve Stabia, dove vedere l'amichevole in tv e in streaming

Seconda amichevole della sosta per le nazionali per la Lazio. Dopo la vittoria contro l'Arezzo, a Formello arriva la Juve Stabia. La gara è in programma per sabato 3 ottobre alle 15 e sarà disputata sul campo centrale del centro sportivo a porte chiuse. La partita sarà visibile gratuitamente per i tifosi, visto che verrà trasmessa su Lazio Style TV, sul canale YouTube ufficiale biancoceleste, su X e sull’app ufficiale della Lazio. E sarà inoltre disponibile in chiaro su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre. Per chi preferirà seguire il match alla radio, ci sarà anche la radiocronaca di Lazio Style Radio, disponibile sulla frequenza 89.3 FM.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03