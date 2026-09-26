Islanda-Estonia, Gudmundsson esce alla mezz'ora: infortunio alla spalla - VD

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Brutte notizie per la Lazio arrivano dalla sfida di Nations League tra Islanda ed Estonia. Alla mezz'ora della gara - ancora sullo 0-0 - Gudmundsson, schierato titolare dal commissario tecnico, è dovuto uscire dal campo per un infortunio alla spalla in seguito a una brutta caduta dopo un contrasto aereo. Al suo posto è entrato Thorvaldsson. Bisognerà caipire nelle prossime ore l'entità del problema e gli eventuali tempi di recupero. L'Islanda sarà impegnata col Lussemburgo, con la Bulgaria e ancora con l'Estonia prima della fine di questa lunga sosta.

Di seguito, uno scatto post-infortunio del calciatore della Lazio, condivisa sul profilo X di Football 24/7: