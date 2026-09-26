Turchia-Italia, scelto l'arbitro della gara: ecco la sestina completa

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È stato scelto l'arbitro che dirigerà la prossima sfida dell'Italia in Nations League contro la Turchia, in programma lunedì 28 settembre alle ore 20.45. Sarà l'inglese Michael Oliver: assieme a lui ci saranno Stuart Burt e James Maingwaring come assistenti, mentre il quarto uomo sarà Darren England. Al VAR Stuart Attwell, AVAR Matthew Donohue.

ARBITRO: Michael Oliver;

ASSISTENTI: Stuart Burt - James Mainwaring;

QUARTO UFFICIALE: Darren England;

VAR: Stuart Attwell;

AVAR: Matthew Donohue.