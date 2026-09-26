Turchia-Italia, scelto l'arbitro della gara: ecco la sestina completa
26.09.2026 11:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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È stato scelto l'arbitro che dirigerà la prossima sfida dell'Italia in Nations League contro la Turchia, in programma lunedì 28 settembre alle ore 20.45. Sarà l'inglese Michael Oliver: assieme a lui ci saranno Stuart Burt e James Maingwaring come assistenti, mentre il quarto uomo sarà Darren England. Al VAR Stuart Attwell, AVAR Matthew Donohue.
ARBITRO: Michael Oliver;
ASSISTENTI: Stuart Burt - James Mainwaring;
QUARTO UFFICIALE: Darren England;
VAR: Stuart Attwell;
AVAR: Matthew Donohue.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.