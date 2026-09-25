Italia, Calafiori: "C'è tanto da lavorare ma ho visto anche cose buone"

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Al termine della sfida dell'Olimpico tra Italia e Belgio, vinta dalla Nazionale di van Bommel per 2-0, anche Riccardo Calafiori ha detto la sua ai microfoni di Rai Uno.

“A tratti ho visto una bella squadra e una bella prestazione. Sarà che lavoriamo da poco insieme al nuovo mister ma alcune fasi non mi sono piaciute. Ovviamente cerco di vedere il lato positivo. C’è tanto da lavorare, vedremo. Lukaku-Donnarumma? Cose di campo, lasciamo stare”.

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