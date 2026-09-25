Italia, Mancini: "Secondo tempo meglio noi. Fischi? Ci stanno"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Inizia con una sconfitta la seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. All'Olimpico passa il Belgio grazie alle reti di Godts e Lukebakio. Al termine della gara ecco le parole del ct ai microfoni di Rai Uno.

"Primo tempo il Belgio ha giocato meglio di noi, nel secondo abbiamo giocato meglio noi potevamo pareggiare ma poi abbiamo subito in contropiede il gol del 2-0. Primo tempo al di sotto delle aspettative, ma nella ripresa no la squadra ha fatto benissimo fino al 2-0. Quando si perde non siamo contenti, fischi? Quando si perde ci stanno”.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.