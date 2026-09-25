Lazio, Rampulla sul quarto posto: "Le altre hanno qualcosa in più, ma..."
25.09.2026 19:30 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Castellani/FDL71
L'ex portiere Michelangelo Rampulla è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per parlare della Lazio come possibile mina vagante del campionato e della possibilità di raggiungere un inaspettato quarto posto. Di seguito le sue parole:
"La Lazio sta facendo quadrato, tutti la davano in crisi e invece ha risposto sul campo. Sono le caratteristiche del tecnico e bravi i giocatori a rispondere così. Le altre hanno qualcosa in più, ma il campionato ha tante incognite".
autore
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.