Lazio, un biancoceleste nella top ten dei giocatori con più dribbling riusciti: ecco chi

25.09.2026 15:15 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, un biancoceleste nella top ten dei giocatori con più dribbling riusciti: ecco chi
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Chi sono i giocatori di Serie A più abili nell’uno contro uno? Dopo le prime cinque giornate di campionato vengono stilate le prime classifiche e quella dei dribbling riusciti vede al comando due calciatori appaiati a quota 16: Messias del Genoa e Diao del Como. Alle loro spalle si piazza Franco Mastantuono, con 14 dribbling completati. Podio a parte, nella top ten si inserisce anche un biancoceleste, Matteo Cancellieri, che con 11 dribbling riusciti si piazza all'ottavo posto. 

Di seguito la classifica completa dopo cinque giornate, secondo i dati ufficiali della Lega Serie A:

1) Junior Messias (Genoa): 16 dribbling riusciti

2) Assane Diao (Como): 16

3) Franco Mastantuono (Fiorentina): 14

4) Giorgi Kvernadze (Frosinone): 13

5) Armand Laurienté (Sassuolo): 13

6) Donyell Malen (Roma): 12

7) Mandela Keita (Parma): 12

8) Matteo Cancellieri (Lazio): 11

9) Matias Soulé (Roma): 10

10) Nico Paz (Como): 10

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.