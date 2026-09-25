Lazio, un biancoceleste nella top ten dei giocatori con più dribbling riusciti: ecco chi
Chi sono i giocatori di Serie A più abili nell’uno contro uno? Dopo le prime cinque giornate di campionato vengono stilate le prime classifiche e quella dei dribbling riusciti vede al comando due calciatori appaiati a quota 16: Messias del Genoa e Diao del Como. Alle loro spalle si piazza Franco Mastantuono, con 14 dribbling completati. Podio a parte, nella top ten si inserisce anche un biancoceleste, Matteo Cancellieri, che con 11 dribbling riusciti si piazza all'ottavo posto.
Di seguito la classifica completa dopo cinque giornate, secondo i dati ufficiali della Lega Serie A:
1) Junior Messias (Genoa): 16 dribbling riusciti
2) Assane Diao (Como): 16
3) Franco Mastantuono (Fiorentina): 14
4) Giorgi Kvernadze (Frosinone): 13
5) Armand Laurienté (Sassuolo): 13
6) Donyell Malen (Roma): 12
7) Mandela Keita (Parma): 12
8) Matteo Cancellieri (Lazio): 11
9) Matias Soulé (Roma): 10
10) Nico Paz (Como): 10