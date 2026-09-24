Lazio, Er Faina: "Alaba ha meno problemi di Sutalo. Non è venuto perché..."

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Ai microfoni di Radio Laziale è intervenuto Damiano Er Faina che ha parlato dell'arrivo di Alaba all'Udinese, confrontando il difensore austriaco con il reparto arretrato della Lazio.

"Se Alaba sta bene è un altro livello rispetto alla difesa della Lazio. Ho dubbi sul fatto che la società possa guadagnare Diogo Leite, Doekhi e Sutalo. Oggi io mi prendo Alaba. Lo scorso anno è stato meno infortunato di Sutalo. Credo sia stato fatto un discorso di spogliatoio, dove ci sono giocatori come Provstgaard che magari sono stati riempiti di promesse. Credo che Gattuso si sia fatto trasportare dalla coerenza. La differenza con Icardi è che il primo è noto anche per temi extracalcistici, Alaba mai. Sul discorso dell'integrità fisica non ci sto perché per Sutalo gli infortuni non sono stati presi in considerazioni".