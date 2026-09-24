Roma | Colosseo chiuso: il motivo e fino a quando.

Drammatico incidente sul lavoro all'interno dell'Anfiteatro Flavio, dove un giovane operaio è precipitato da un'altezza di dieci metri durante i lavori notturni

Il mondo del lavoro piange una giovane vita spezzata in circostanze drammatiche nel cuore della Capitale. Un grave incidente sul lavoro si è verificato all'interno dell'area archeologica del Colosseo, dove un operaio di soli ventidue anni ha perso la vita in seguito a una rovinosa caduta avvenuta durante i turni di manutenzione e cantiere programmati nelle ore notturne.

La vittima, identificata come Andrea Moretti, stava operando all'interno del monumento quando, per cause ancora al vaglio degli inquirenti e dei tecnici preposti alle verifiche sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, è precipitato da un'altezza di circa dieci metri. L'impatto si è rivelato purtroppo fatale, vanificando qualsiasi tentativo di soccorso immediato da parte del personale sanitario intervenuto sul posto.

A seguito della tragedia e per consentire lo svolgimento dei rilievi giudiziari e delle ispezioni tecniche necessarie a chiarire la dinamica dell'accaduto, la direzione ha disposto la chiusura temporanea del Colosseo, che resterà inagibile ai visitatori secondo le stime riportate da Il Messaggero fino alla giornata di sabato. Un provvedimento resosi indispensabile per permettere agli investigatori di esaminare lo stato dei luoghi e le attrezzature presenti nel cantiere notturno.

La notizia ha suscitato un'ondata di profonda commozione non solo a Roma, ma soprattutto a Crognaleto, il piccolo centro montano in provincia di Teramo dove il ventidueenne era nato e cresciuto. Di fronte al dolore collettivo per la scomparsa di un concittadino che «conquistava tutti con quel suo sorriso contagioso», l'amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino, stringendosi attorno alla famiglia distrutta da una perdita così improvvisa e straziante.