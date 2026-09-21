PRIMAVERA - Bologna-Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming
21.09.2026 15:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
La Lazio Primavera tornerà in campo tra due settimane. La squadra di Francesco Punzi, dopo il pareggio interno contro la Juventus, sabato 10 ottobre alle ore 15.00 scenderà in campo contro il Bologna per sfidare i felsinsei e centrare il quarto successo stagionale.
Una vittoria consentirebbe ai biancocelesti di restare nella parti alte della classifica, indirizzando una stagione che fino a oggi ha visto Serra e compagni ottenere risultati superiori alel aspettative.
La partita tra Bologna e Lazio sarà trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) o in streaming sui canali di riferimento. La partita verrà raccontata in diretta scritta anche su lalaziosiamonoi.it.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.