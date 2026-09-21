Lazio, Tavares è al secondo assist stagionale: da quanto non accadeva

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RASSEGNA STAMPA - Dopo questo inizio di stagione in cui sembra essere davvero rinato, Nuno Tavares sta tornando a essere protagonista. Il terzino ha già messo a referto due assist: un dato che, come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, fa ancora più rumore considerando che non riusciva a raggiungere quota due assist addirittura dal 2024.

Il dato racconta bene il suo momento: il terzino portoghese è più presente, più coinvolto nella manovra e soprattutto capace di incidere anche nell’ultimo passaggio. L’inizio di stagione sta dando segnali importanti e Tavares sembra aver ritrovato quella fiducia che gli era mancata nei mesi scorsi.