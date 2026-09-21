Lazio | Dalla cessione vicina alla ribalta: è tornato il miglior Tavares
21.09.2026 08:15 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - Nuno Tavares è tornato ai livelli del primo anno con l'aquila sul petto. Lo stesso Gattuso non sapeva se avrebbe incontrato Dottor Jekyll o Mister Hyde. Sembrava destinato a essere il vice Pedraza, poi il calciomercato con il Porto in pressing. Ora è un valore aggiunto per la Lazio. Quando Nuno si accende, la Lazio vola.
Nuno è rinato grazie a Gattuso. Però, riporta il Corriere dello Sport, Tavares a Sarri deve l’impostazione difensiva. Va anche detto, però, che si sentiva frenato. A Gattuso deve la rifioritura. Adesso è tutto nelle sue mani, per non fermarsi più.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.