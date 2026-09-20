Lazio, anche Belahyane festeggia: "Vittoria di squadra!" - FT

Una sosta da prima in classifica per la Lazio di Gattuso che ha chiuso queste prime cinque gare di Serie A con un successo. A Venezia le pararte di Mandas e le reti di Zaccagni su rigore e di Noslin piegano la squadra di Stroppa e regalano ai biancocelesti i 3 punti.

A festeggiare è anche Reda Belahyane che, sui social, ha pubblicato una serie di scatti seguiti dalla frase: “Bellissima vittoria di squadra!”.