Lazio, Pellegrini fuori lista e verso l’addio. Mentre Patric…

RASSEGNA STAMPA - Non cambia idea la Lazio sui due slot liberi rimasti nella lista Serie A. Almeno per il momento i posti non saranno riempiti, né da acquisti sul mercato né da Patric o Pellegrini, anche se lo spagnolo sembra avere in realtà qualche chance di reintegro, come riporta il Corriere dello Sport. Non ci sono invece spiragli per il terzino, conclude il quotidiano: è considerato fuori dal progetto tecnico ed è in scadenza a fine stagione, per questo si proverà a lavorare per una cessione a gennaio per anticipare un addio che al più tardi arriverà a giugno.

autore Michele Cerrotta Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io. cerrottamichele