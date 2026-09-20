Lazio, momento d’oro per Noslin: tagliato un traguardo inedito

RASSEGNA STAMPA - Momento d’oro in casa Lazio. Per la squadra intera, ma anche per alcuni dei singoli della squadra di Gattuso. È il caso per esempio di Tijjani Noslin che, come riporta l’edizione odierna del Messaggero, contro il Venezia ha tagliato un traguardo mai raggiunto prima in carriera. L’olandese ha segnato infatti due gol in partite consecutive, cosa che non gli era mai successa nel corso della sua carriera tra i professionisti.

autore Michele Cerrotta Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io. cerrottamichele