Lazio | Mimun: "A Venezia umili e concentrati. Obiettivi? Ha ragione Gattuso"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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"Bisognerà continuare ad essere umili e molto concentrati per 100 minuti". Nel giorno di Venezia-Lazio, Clemente Mimun ha parlato della partita, e non solo, nel suo editoriale all'interno del Messaggero. Il direttore del TG5 ha sottolineato le insidie di giocare contro l'ultima della classe, ancora a zero punti, ma si è detto anche convinto dell'impossibilità che, con un allenatore come Gattuso, la squadra possa sbagliare l'approccio. L'obiettivo è ovviamente quello di proseguire il cammino positivo di questo primissimo scorcio del torneo. "La penso come il mister: è necessario ragionare partita per partita, senza darsi obiettivi troppo ambiziosi", ha proseguito.

La Lazio - continua Mimun - sta giocando da squadra e tutti stanno rendendo al massimo. L'augurio è di tornare presto a ranghi completi per poter avere a disposizione tutti i più forti. Un pensiero, inoltre, a Sergio Cragnotti, all'Olimpico in occasione della sfida contro il Milan: "È stato commovente rivederlo". La chiosa finale è tutta dedicata ai tifosi: si auspica possano crearsi presto le condizioni per il loro ritorno all'Olimpico ma, nel frattempo, seguono e incoraggiano la Lazio in trasferta. "Un applauso a loro. Forza Lazio", conclude.