Maiolini: “Tifo Lazio da sempre e non ho mai alterato il valore del titolo”

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - “Sono tifoso della Lazio da sempre. È un sentimento autentico, che mi accompagna dall'infanzia e che, come accade a ogni tifoso, mi porta a seguire con passione, e talvolta con amarezza, le vicende della società”. Inizia così il pensiero del tifoso della Lazio e amministratore delegato della Banca del Fucino Francesco Maiolini, riportato da la Repubblica.

Maiolini, il cui nome è emerso nell’inchiesta legata alla denuncia presentata da Claudio Lotito, spiega di non aver “mai assunto iniziative di alcun tipo per determinare variazioni del valore del titolo di borsa della società. Le tifoserie di ogni colore giudicano, sperano e criticano le proprietà delle proprie squadre. È sempre accaduto e continuerà ad accadere, ed è una questione di libertà. Per noi laziali questa parola ha un significato particolare: la Lazio è nata in Piazza della Libertà”.

“Nell'invocare la mia libertà di pensiero e di espressione, al pari di ogni cittadino, desidero precisare che non ho mai finanziato, direttamente o indirettamente, alcuna iniziativa, campagna o attività offensiva nei confronti del presidente della S.S. Lazio. Non ho mai assunto iniziative di alcun tipo per determinare variazioni del valore del titolo di borsa della società” spiega ancora Maiolini.

Che, poi, conclude: “Ho dato mandato al mio avvocato di proporre ricorso al Tribunale del Riesame avverso il decreto di perquisizione e sequestro e di assumere ogni iniziativa a tutela della mia onorabilità. Ho piena fiducia nella magistratura e nelle istituzioni e farò valere le mie ragioni nelle sedi competenti, con gli strumenti che la legge mette a disposizione di ogni cittadino”.