F1 | Hamilton smentisce tutto, ma in Ferrari resta un nodo enorme

© foto di Ferrari Media Centre

Lewis Hamilton ha voluto chiarire pubblicamente le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni sulla Ferrari. Le sue parole hanno spento una parte delle polemiche, ma non tutti gli interrogativi attorno al rapporto con Maranello. Il sette volte campione del mondo ha sempre avuto un modo molto preciso di comunicare all’esterno, soprattutto nei momenti più delicati. Dietro le dichiarazioni ufficiali, però, resta centrale il tema delle ambizioni e delle richieste interne alla squadra. Clicca qui fra le frecce per l'articolo completo su >>> Hamilton Ferrari tensioni interne <<<