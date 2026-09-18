Venezia - Lazio, è la sfida di Pinamonti: duplice obiettivo al Penzo

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RASSEGNA STAMPA - La Lazio affronterà il Venezia in trasferta, la sfida è sabato alle 20:45 e sarà l’ultima prima della sosta per le Nazionali. Gattuso scioglierà ogni dubbio a ridosso del match, ci sono diversi ballottaggi in corso e uno di questi riguarda Noslin e Pinamonti. L’ex Sassuolo, ricorda il Messaggero, in Laguna ha già lasciato il segno nel giorno della sua duecentesima presenza in Serie A. Ai tempi vestiva la maglia del Genoa.

Il nuovo numero nove, aggiunge il quotidiano, ha un duplice obiettivo al Penzo: sbloccarsi e far archiviare definitivamente le voci su Icardi. Si gioca il posto con Noslin che è andato a segno contro il Milan, ma a Venezia ha anche lui la possibilità di sedurre i tifosi trovando la prima rete in biancoceleste. In termini di chance, se partirà dal 1’ o a gara in corso, si saprà qualcosa in più dopo la conferenza del tecnico biancoceleste che parlerà in tarda mattinata.

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