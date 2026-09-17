Lazio, a breve i convocati di Mancini: chi pescherà da Formello?
17.09.2026 14:45 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Il nuovo ciclo Roberto Mancini sta per iniziare. Nella giornata di domani verranno svelati i primi convocati della sua seconda avventura sulla panchina della Nazionale italiana. Il commissario tecnico ed ex allenatore e giocatore della Lazio ha sciolto le riserve e a breve verrà comunicata la lista definitiva.
Tra i convocati dovrebbe rientrare anche Davide Frattesi, reduce da tre gol in cinque partite, il centrocampista biancoceleste è un punto fermo dell'Italia e difficilmente potrà essere escluso. Da valutare, invece, Mattia Zaccagni. L'esterno ha fatto grandi progressi in queste prime partite stagionali, servendo anche due assist consecutivi (contro Udinese e Milan), ma la carta d'identità non gioca in suo favore.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.